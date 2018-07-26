В Краснодаре пройдет финал турнира по дворовому футболу

Главная встреча соревнований на Кубок губернатора Краснодарского края состоится 26 июля на стадионе «Кубань» в 20:30.

В турнире участвуют команды средней группы. Это 12 и 13-летние юноши. Всего же в финальную стадию пробились шесть команд. Это представители Белореченского, Крымского, Кущевского и Тихорецкого районов, а также Армавира и Краснодара.

В первом матчае на групповой стадии встретились краснодарцы и тихорецкие футболисты. После первого тайма вели гости, два гола забил Роман Морозов. Во втором тайме ситуация на поле изменилась. Сперва хозяева сравняли счет, а затем Никита Цыкун оформил дубль и принес своей команде победу — 3:2.

«Игра была очень нервной, поскольку мы в первом тайме проигрывали — 2:0. Но потом тренер дал нам некоторую мотивацию, и мы выиграли — 3:2», — рассказал игрок команды Краснодара Никита Цыкун.

Другая игра между Белореченским и Крымским районами завершилась победой белореченцев — 1:0.

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