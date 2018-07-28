В Краснодаре пройдет финал турнира по футболу среди дворовых команд

На стадионе «Кубань» 28 июля сыграют футболисты старшей возрастной группы.

На поле выйдут 60 игроков в возрасте 14-15 лет из шести муниципальных образований, которые выиграли зональные соревнования. Победители и призеры станут известны 29 июля.

Обладатели Кубка губернатора примут участие во Всероссийских соревнованиях по футболу «Кожаный мяч». Они состоятся в Волгограде с 19 по 27 августа, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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