В Краснодаре пройдет флешмоб «Письмо в прошлое! Спасибо тебе, солдат!»

Акция будет проходить 19 мая с 19:00 до 23:00 в рамках Международной акции «Ночь музеев — 2018».

Молодежный флешмоб организует Краснодарский государственный историко-археологический музей-заповедник имени Е. Д. Фелицына.

Принять участие смогут все желающие. Для этого необходимо прийти в сквер имени Жукова с письмом для солдат, сражавшихся в Великой Отечественной войне.

Письма опустят в ящик, который сотрудники музея с участием молодежных организаций и общественности вскроют в 2020 году, по окончании образовательно-просветительского проекта «75-летию Великой Победы — 75 героических страниц», сообщает пресс-служба министерства культуры Краснодарского края.

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