В Краснодаре пройдет фотовыставка «Какие дивные места»

В экспозиции представят работы, посвященные природе Краснодарского края, Адыгеи, Крыма, Алтая и Альп.

Выставка откроется 13 июля в художественном музее имени Ф. А. Коваленко. Посетители смогут увидеть более 100 фотографий. Среди них работы фотографов-натуралистов Сергея Долгополова, Антона Корнеева, Александра Хорошилова, Павла Баранникова и Антона Загорулина.

Особое место в экспозиции займет раздел фотографий, посвященный победителям конкурса «Пойми живой язык природы», сообщает пресс-служба министерства культуры Краснодарского края.

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