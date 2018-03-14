В Краснодаре пройдет футбольный турнир памяти Сергея Вахрушева

Соревнования проведут с 19 по 24 марта на полях Академии ФК «Краснодар».

Турнир среди юношей памяти тренера и руководителя селекционной службы «быков» Сергея Вахрушева пройдет в седьмой раз. Участие в нем примут восемь команд: «Чертаново» (Москва, Россия), «Рубин» (Казань, Россия), «Анжи» (Махачкала, Россия), «Минск» (Беларусь), «Кайрат» (Алма-Ата, Казахстан), «Алтынорду» (Измир, Турция), «Септември» (София, Болгария) и ФК «Краснодар».

Торжественная церемония открытия состоится 19 марта. Начало — в 11:50. Вход на игры свободный, сообщат пресс-служба ФК «Краснодар».

Ознакомиться с подробным календарем игр можно здесь.

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