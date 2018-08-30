В Краснодаре пройдет Garage Screen Film Festival

Кинофестиваль пройдет в культурном центре «Типография» с 19 по 30 сентября.

Музей «Гараж» представляет Garage Screen Film Festival — новый проект, направленный на популяризацию современной культуры. Фильмы фестиваля разделены на два блока: «Искусство в кино» и «Кино в пространстве и времени».

Практически вся программа не была показана в широком прокате, поэтому фильмы будут представлены в Краснодаре впервые, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ЦСИ «Типография».

Блок «Искусство в кино» составлен из шести документальных лент, рассказывающих о жизни выдающихся художников и деятелей современного искусства, а также игровых фильмов о разных художественных практиках. Среди них — инди-драма «Коламбус», действие которой разворачивается на фоне памятников модернистской архитектуры, фильм-перформанс Лукаса Рондуды «Сердце любви» о жизни участников современного польского художественного андерграунда, фестивальный блокбастер Юлиана Розефельдта «Манифесто» с Кейт Бланшет в главной роли.

Блок «Кино в пространстве и времени» представляет срез современного экспериментального кино в девяти фильмах. Зрителям представят в том числе поэтическое видеоэссе El Mar La Mar об опыте длительного пребывания в пустыне, документальную хронику «Аустерлиц» Сергея Лозницы о возможности сохранения памяти о трагедии Холокоста в превращенных в музеи нацистских концлагерях, «Доусон: Застывшее время» Билла Моррисона, в котором рассказ о Золотой лихорадке переплетается с историей зарождения кинематографа.

Фестиваль также познакомит зрителей с работами российских видеохудожников, снятыми за последние годы, сообщается на сайте музея «Гараж».

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