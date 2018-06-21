В Краснодаре пройдет генеральная репетиция Губернаторского бала

Праздник выпускников пройдет 24 июня, начнется он в 20:30. Прямую трансляцию покажет телеканал «Кубань 24» — не только на экране, но и во всех аккаунтах в соцсетях.

По традиции бал откроется губернаторским вальсом. Разучивали движения выпускники с апреля. Всего освоили 15 танцев. Новинка этого года — народный блок. Дети покажут кубанский танец, еврейский шабат, армянский лорке и других народов мира.

Каждый танец программы Губернаторского бала посвящен важным темам. Например, военное танго — дань уважения победе в Великой Отечественной войне, молодежные флешмобы расскажут о волонтерском движении. Выпускники также подготовят танец благодарности для учителей и родителей. Движения дети придумали сами.

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