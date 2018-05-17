В Краснодаре пройдет городской исторический квест «Эстафета памяти»

Квест-соревнование на знание истории города и мемориальных объектов, расположенных в центральной части города, пройдет 19 мая.

Действие будет состоять из трех частей: поиск командами объектов по полученным заданиям, селфи на их фоне, историческая викторина. В финале победителей наградят ценными призами, все участники получат подарки.

Из подавших заявки сформируют десять команд (от трех человек), количество мест ограничено. Заявки необходимо отправлять на kkoovrv@gmail.com. Участие в квесте — бесплатное, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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