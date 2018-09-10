В Краснодаре пройдет групповая выставка «Пропедевтика»

Выставка будет работать в Краснодарском краевом выставочном зале изобразительных искусств с 7 по 19 сентября.

Пропедевтика — основа построения композиции. Благодаря пропедевтике художник воспитывает в себе образное мышление и творческий подход к своей работе.

В рамках выставки представят более 500 графических работ студентов Краснодарского государственного института культуры и Академии маркетинга и социально-информационных технологий.

Картины выполнены в разнообразных техниках графики. Лейтмотив выставки — строгое соблюдение канонов построения композиции, организующее выставку в единое гармоничное целое, сообщает пресс-служба Краснодарского краевого выставочного зала изобразительных искусств.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник