В Краснодаре пройдет игра чемпионата России по регби

Матч состоится 29 июля в 17:30 на стадионе «Труд».

В борьбе за первенство сыграют клубы «Кубань» (Краснодар) и «Металлург» (Новокузнецк).

«Регби-клуб «Кубань» — молодой, но при этом уже титулованный профессиональный клуб. Уверен, что многие жители города придут поддержать свою команду и получат удовольствие от этого зрелищного вида спорта», — сказал начальник управления по физической культуре и спорту Анатолий Мирошников.

Как рассказал представитель клуба Роман Запороцкий, в мировой практике регби зачастую право первого удара в матче предоставляется наиболее отличившимся гражданам города, в котором играет команда. Подобную традицию регбисты клуба «Кубань» решили ввести в России.

Краснодарцы могут предлагать своего кандидата. Для этого нужно написать его имя в социальных сетях @rugbykuban, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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