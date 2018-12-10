В Краснодаре пройдет кастинг на шоу «Лучше всех!» с Максимом Галкиным

10 декабря в 16:10

Кастинг состоится 22 декабря во Дворце культуры железнодорожников.

«Первый канал продолжает искать ярких детей для проекта «Лучше всех!» с Максимом Галкиным. Если ваш ребенок проявляет экстраординарные способности к творчеству, спорту или науке. Если он лучше других поет, танцует, стоит на голове, показывает фокусы, чеканит мяч или умеет делать что‐то яркое и удивительное. Если он комфортно чувствует себя в диалоге со взрослым, мечтает о большой сцене и готов принять участие в проекте Первого канала, то это точно его шанс», — сказал исполнительный продюсер телеканала Сергей Жуков.

Организаторы кастинга добавили, что принять участие в проекте могут дети в возрасте от трех до 11 лет.

Запись на кастинг осуществляется ежедневно с 10:00 до 18:00 по телефону 8 (906) 705-32-69, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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