В Краснодаре пройдет кинопоказ концерта памяти Дмитрия Хворостовского

27 ноября в 12:49

Концерт-путешествие Дмитрия Хворостовского и Рене Флеминг «Музыкальная одиссея в Петербурге» покажут 30 ноября.

Сеанс состоится в кинотеатре «Монитор Сити». Вход на мероприятие свободный, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе сети кинотеатров «Монитор».

«Всемирно признанный русский баритон Дмитрий Хворостовский и американская оперная дива Рене Флеминг проведут зрителей по живописным местам Санкт-Петербурга и среди барочных интерьеров Петергофского и Юсуповского дворцов исполнят знаменитые произведения великих композиторов. В фильм вошли сцены и арии из опер Чайковского «Евгений Онегин» и «Пиковая дама», Беллини «Норма», Верди «Симон Бокканегра», Рубинштейна «Нерон»», — говорится в описании киноконцерта.

Мировая премьера фильма состоялась в конце 2010 года в США, российскую версию выпустили в октябре 2011 года.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в ноябре оперный певец Дмитрий Хворостовский скончался на 56-м году жизни после продолжительной болезни.

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