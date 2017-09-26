В Краснодаре пройдет книжная выставка в честь Международного дня музыки

Выставка откроется 27 сентября в Краснодарской краевой универсальной научной библиотеке имени А. С. Пушкина.

Название выставки — «Сначала — музыка, но речь вольна о музыке глаголить». Это строка из стихотворения Беллы Ахмадуллиной, которое посвящено музыканту и дирижеру Юрию Башмету.

В экспозиции представлены художественные произведения, проникнутые музыкальными образами и интонациями. Литературные творения Льва Толстого, Александра Куприна, Антона Чехова, Константина Паустовского помогут понять, как музыка влияет на развитие сюжета и проецируется на поступки и чувства действующих лиц.

С электронной версией выставки можно познакомиться на официальном сайте Краснодарской краевой библиотеки имени А. С. Пушкина, сообщает пресс-служба министерства культуры Краснодарского края.

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