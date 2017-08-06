В Краснодаре пройдет концерт «Когда поет твое сердце»

Он станет первым в рамках духовно-просветительского проекта «У истоков святости».

Концерт организует приход краснодарского храма святителя Спиридона Тримифунтского. Мероприятие пройдет 6 августа в день памяти мучеников благоверных князей Бориса и Глеба. В программе вечера творческие номера с участием духовенства из епархий Кубанской митрополии и приглашенных гостей.

Мероприятие пройдет на площади у храма святителя Спиридона Тримифунтского на Московской, 65А. Начало концертной программы «Когда поет твое сердце» — в 18.00, сообщает пресс-служба Екатеринодарской епархии.

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