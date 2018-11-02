В Краснодаре пройдет концерт Михаила Казиника «Чудесные приключения музыки»

Он состоится в Центральном концертном зале Кубанского казачьего хора 2 декабря.

Михаил Казиник — пианист, скрипач, культуролог и писатель. Ведущий музыкальных передач на радио SBS в Австралии. Совместно с режиссером Натальей Кугашовой создал цикл из 24 фильмов «В свободном полете или adlibitum», посвященных мировой музыкальной культуре. Сотрудничает с российскими радиостанциями «Орфей» и «Серебряный дождь». Автор книги «Тайны гениев» или «книга для людей с еще не потерянной генетической памятью».

Вместе с Казиником дети и их родители совершат путешествие в мир музыки, научатся не только слушать, но и слышать ее. В новой программе примут участие Борис Казиник и Вячеслав Зубков.

Встреча начнется в 13:00, сообщает пресс-служба министерства культуры Краснодарского края.

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