В Краснодаре пройдет концерт «Наутилус Помпилиус» в честь 35-летия группы

Коллектив Вячеслава Бутусова выступит 18 ноября в ДК ЖД.

Зрителям представят новую программу, в которую войдут хиты прошлых лет, а также современное прочтение песен из репертуара группы «Наутилус Помпилиус».

С концерта в Краснодаре стартует юбилейный тур коллектива по городам России и за рубежом, который завершится в весны 2018 года, сообщается на официальном сайте Вячеслава Бутусова.

Группа «Наутилус Помпилиус» была создана в 1982 году в Свердловске. Известность коллектив получил после выхода альбома «Разлука» в 1986 году.

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