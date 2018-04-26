В Краснодаре пройдет концерт-перфоманс «Мистерия масок»

Спектакль представят 27 апреля в Краснодарском государственном институте культуры.

Группа «Почему бы и нет», в которую входят студенты КГИК, исполнит авторские песни, а также сыграет известные композиции. По словам лидера группы Павла Иваницкого, основная идея шоу — показать, какими мы бываем в масках и без, с кем мы можем быть честными и свободными.

В перфомансе также примет участие шоу-труппа «Артисто». А режиссерами концерта стали выпускники КГИК, сообщает пресс-служба вуза.

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