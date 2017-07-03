В Краснодаре пройдет концерт в День любви, семьи и верности

Основные мероприятия 8 июля состоятся на Пушкинской площади.

Театрализованное представление начнется в 19:00 и будет транслироваться со сцены на большой экран. В концерте примут участие ансамбль танца и песни «Кубанская казачья вольница», воспитанники детской студии Музыкального театра, арт-группы «Перелетные птицы».

В рамках праздника состоится награждение победителей Всероссийского конкурса «Семья года», а также вручение медали «Родительская доблесть». Перед церемонией ансамбль казачьей песни «Криница» представит вокальную композицию «Петр и Феврония».

Кроме того, пройдет презентация регионального символа Дня любви, семьи и верности, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе министерства культуры Краснодарского края.

Все участники и зрители праздника поздравят молодоженов, зарегистрировавших брак 8 июля, семейные пары, которые прожили вместе 60 лет, а также пары, которые посвящают свою жизнь творчеству.

С 20:00 до 22:00 продолжится концертная программа с участием ансамбля «Криница», вокально-инструментальной группы «Адажио» и хора Краснодарского края филармонии имени Г. Ф. Пономаренко, а также группы «Музыкальный квартал».

В рамках мероприятия с 16:00 до 22:00 на Пушкинской площади будет работать выставка декоративно-прикладного искусства с мастер-классами.

По инициативе министерства культуры региона праздничные мероприятия пройдут на всех площадках муниципальных образований. Они начнутся в 19:00 с исполнения песни «Мы долгое эхо друг друга».

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