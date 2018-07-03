В Краснодаре пройдет концерт в День семьи, любви и верности

Театрализованный концерт «Любви связующая нить» начнется 8 июля в 19:00 на площади имени Пушкина.

Праздник приурочен ко дню памяти святых Петра и Февронии, покровителей брачных уз и семьи. Сценарный ход построен на символическом образе ромашки, где каждый лепесток олицетворяет одну из основных семейных ценностей, благодаря которым семьи крепнут и растут.

Театрализованные творческие номера будут перемежаться с репортажами о семьях, проживших в счастливом браке 30, 40 и 50 лет. Во время проведения официальной части мероприятия наградят лучшие семьи Кубани.

В концерте примут участие творческие коллективы края: солисты Театра балета Юрия Григоровича, Кубанский духовой оркестр, ансамбль казачьей песни «Криница», хор Краснодарского края, сводный детский хор Кубани.

Свое творчество представит также студия бальных танцев «Ренессанс» Геленджика и семейная династия из Новороссийска.

После театрализованного концерта праздничную программу проведет Кубанский казачий хор. Завершит праздник выступление вокально-инструментального ансамбля «Адажио» и Государственного эстрадно-симфонического оркестра, которые представят свою юбилейную программу.

В финале в 22:00 гостей мероприятия ждет праздничный фейерверк, сообщает пресс-служба министерства культуры Краснодарского края.

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