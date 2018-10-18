В Краснодаре пройдет конференция по информационным технологиям DevFest

Digital-конференция состоится 17 ноября на стадионе ФК «Краснодар».

В мероприятии, которое пройдет при поддержке компании Google, примут участие более 400 разработчиков, дизайнеров, IT-специалистов, студентов IT- специальностей. Будут работать три параллельные секции. На конференции выступят 24 спикера из шести стран мира.

В секции разработки поделятся опытом спикеры из HH.ru, Madison Development, Redmadrobot, «1С-Битрикс», «Яндекса». Дизайнеры смогут послушать лекции Дениса Башева, Георгия Квасникова. В рамках мероприятия участники смогут обсудить проблематику mobile и web development, ML, Devops, IOT, UI/UX и не только.

Студенты-очники могут получить у организаторов индивидуальный промокод для приобретения билетов по специальному тарифу.

Подробную информацию о спикерах и темах лекций, семинаров и мастер-классов можно посмотреть здесь.

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