В Краснодаре пройдет краевая ярмарка вакансий для студентов

Краевая студенческая ярмарка вакансий состоится 26 апреля в Молодежном центре Краснодара. Работодатели предложат молодежи постоянную и сезонную работу.

Организаторы ярмарки — министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края совместно с Центром молодежных инициатив. Работодатели представят вакансии в сфере общественного питания, досуга, торговли, связи, в рекламе, финансовых учреждениях и других.

«Среди участников ярмарки также компании Азово-Черноморского побережья. В отелях, санаториях, гостиницах и детских лагерях уже активно ищут вожатых, поваров, официантов, горничных и администраторов на высокий сезон», — сообщили в министерстве.

Во время ярмарки студенты пообщаются с работодателями, обсудят условия труда, пройдут первичное собеседование, примут участие в программе в сфере профессиональной ориентации, посетят мастер-классы и тренинги, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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