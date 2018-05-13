В Краснодаре пройдет краевое родительское собрание по вопросам ЕГЭ

Краевое родительское собрание, посвященное проведению единого госэкзамена в 2018 году, начнется 18 мая в 17:00.

Собрание пройдет в формате видеселектора и будет транслироваться в прямом эфире в базовые школы, расположенные во всех муниципалитетах региона.

Сотрудники краевого министерства образования, науки и молодежной политики расскажут об основных процедурных вопросах ЕГЭ. В частности, о сроках и местах ознакомления с результатами ГИА-11, порядке подачи и рассмотрения апелляций.

Своими рекомендациями с выпускниками, родителями и учителями поделятся ведущие психологи.

Уже сейчас можно присылать все интересующие вопросы на электронную почту: finege@des.kubannet.ru или в виде СМС на телефон горячей линии ЕГЭ: 8 (918) 189-99-02, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», основной период сдачи ЕГЭ начнется 28 мая и продлится по 2 июля, включая резервные дни. Всего в Краснодаре в этом году будут сдавать ЕГЭ 4 тыс. 300 выпускников.

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