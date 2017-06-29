В Краснодаре пройдет крестный ход в день памяти царской семьи

Он состоится 17 июля в рамках общецерковных мероприятий к 100-летию начала эпохи гонений на Русскую православную церковь.

В день памяти святых царственных страстотерпцев крестный ход стартует от войскового собора Александра Невского до храма-часовни в честь Александра Невского. Сбор участников — в 9:00. Начало божественной литургии — в 9:30.

По окончании крестного хода перед храмом-часовней состоится молебен святым царственным страстотерпцам, сообщается на сайте храма Рождества Христова.

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