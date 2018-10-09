В Краснодаре пройдет лекция «Екатеринодар в 1918 году: люди, события, эпоха»

Мероприятие проведут 14 октября в Городском саду с 11:00 до 13:00.

Экскурсию проведет кандидат исторических наук Андрей Дюкарев.

«В череде наших повседневных больших и маленьких забот мы мимолетно вспоминаем о растянувшемся 100-летии, как сейчас принято говорить, великой российской революции. В 1918 году в России начала разгораться Гражданская война, а Кубань была одним из очагов гражданского противостояния на юге России. 1918 год — это еще небольшой кусочек жизни. Жизни людей, важных персон и простых обывателей, жизни города Екатеринодара, который испытывало на прочность смутное время перемен. Город видел и «красных», и «белых», видных политиков и знаменитых деятелей культуры. Жизнь, неспешная для себя и стремительная для людей, проходила сквозь 1918 год. Вот мы и постараемся на нашей экскурсии заглянуть в этот мир Екатеринодара 1918 года», — сообщается в группе мероприятия на Facebook.

Продолжительность экскурсии — полтора-два часа.

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