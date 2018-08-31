В Краснодаре пройдет лекция ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом

Лекция «Трагедия Беслана искала выхода из сердца…» состоится в художественном музее имени Ф. А. Коваленко 4 сентября в 10:30.

Названием для мероприятия послужили слова краснодарского скульптора Алана Корнаева, который вместе с заслуженным художником республики Северная Осетия — Алания Зауром Дзанаговым создали памятник «Древо скорби».

Памятник посвящен трагически погибшим в результате террористического акта 1-3 сентября 2004 года в школе № 1 города Беслан. Композицию установили в первую годовщину памяти на мемориальном кладбище Беслана «Город ангелов».

Авторы композиции были представлены к золотой медали Российской академии художеств. За создание монумента Алан Корнаев завоевал Гран-при кубанского профессионального конкурса произведений изобразительного искусства «Биеннале-2005».

Модель памятника «Древо скорби» из фондов музея покажут посетителям мероприятия, сообщает пресс-служба художественного музея имени Ф. А. Коваленко.

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