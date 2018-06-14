В Краснодаре пройдет лекция «Компьютерное проектирование новых материалов»

14 июня в 09:48

Мероприятие проведут в КЦ «Типография» 21 июня в 19:00.

«Какой стране принадлежат все редкоземельные месторождения Земли? Причем тут квантовые компьютеры? Что придет на смену железу? Квантовая физика больше не пугает. Теоретики уже создали невозможные соединения и новую электронику на основе внутриатомных взаимодействий, объяснили природу явлений и предсказали еще не существующие металлы», — рассказали организаторы лекции, участники просветительского проекта «МатЧасть».

На лекции слушателям расскажут, как компьютерные алгоритмы нашли замену магнитам и сделали металл стеклом, чем связаны принтеры с солнечными батареями и почему код лучше лаборатории.

Вход бесплатный, но необходима предварительная регистрация, сообщается на сайте проекта.

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