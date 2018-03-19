В Краснодаре пройдет лекция по театральному этикету

Муниципальный концертный зал органной и камерной музыки совместно с консультантом по этикету Ярославой Анабарской 28 марта запустит новый формат «Встреч перед концертом».

Первая интерактивная лекция «Театральный этикет: прошлое и современность» пройдет в преддверии концерта Кубанского симфонического оркестра «Русские классики», который состоится 30 марта.

Участники встречи узнают о театральном этикете прошлого, поговорят о дресс-коде XIX и XXI веков и обсудят современные правила поведения в театре.

Начало — в 19:00. Вход свободный, сообщает пресс-служба министерства культуры Краснодарского края.

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