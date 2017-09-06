В Краснодаре пройдет марафон ГТО

Он стартует 10 сентября в сквере имени Жукова.

На улице Красной между Ленина и Гимназической с 9:00 до 18:00 будут работать площадки для выполнения нормативов комплекса ГТО.

С начала года о намерении пройти испытания заявили около 49 тыс. горожан, более 19, 5 тыс. — получили знаки отличия. Для участия в тестировании необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте www.gto.ru. Дополнительную информацию о выполнении нормативов можно получить у судей ГТО по телефону: 8 (861) 268-50-58.

Организатором работы площадок в Краснодаре выступит городской Центр тестирования ГТО, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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