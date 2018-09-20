В Краснодаре пройдет мероприятие к 25-летию иностранных инвестиций в регионе

Представители краевой власти и бизнес-сообществ 21 сентября обсудят перспективы развития инвестиционной привлекательности Кубани.

Сейчас в Краснодарском крае уже создано и работает около 300 предприятий с участием иностранного капитала из более чем 30 стран мира. За четверть века в регионе проделана значительная работа. Сегодня Кубань — один из наиболее успешных и привлекательных с точки зрения иностранных инвестиций регионов России.

Как отметил вице-губернатор Василий Швец, западный менеджмент тщательно анализирует информацию о регионе размещения своего предприятия.

«Сосредоточение иностранных компаний на Кубани — это еще одно доказательство того, что мы создаем привлекательный инвестклимат, что у нас есть ресурсы для обеспечения бизнес-процессов и мы отвечаем современным западным стандартам ведения бизнеса», — отметил замглавы региона.

Мероприятие, приуроченное к 25-летию иностранных инвестиций в крае, пройдет 21 сентября в бизнес-центре гостиницы «Интурист» с участием присутствующих в регионе якорных иностранных инвесторов.

Как рассказал руководитель краевого департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Юрий Волков, на встрече обсудят, как изменились за эти годы реалии работы инвесторов в регионе, насколько предприятия стали «российскими», подведут промежуточные итоги работы и наметят направления для дальнейшего взаимодействия и развития, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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