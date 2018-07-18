В Краснодаре пройдет международный фестиваль граффити Show Your Flow

Участники мероприятия распишут стены площадки граффити-парка «Затон».

Фестиваль состоится 28 и 29 июля на улице Береговой, 144. Лучшие райтеры России и поклонники стрит-арта продемонстрируют свое творчество на стене прибрежной зоны ДС «Олимп», сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе управления по делам молодежи администрации Краснодара.

В фестивале примут участие более 70 художников из Краснодарского края, Ростовской области, Крыма, Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Красноярска, Самары и Минска. Особыми гостями мероприятия станут Superspray из Германии и Mesr из Москвы.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник