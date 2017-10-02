В Краснодаре пройдет международный фестиваль искусств «Имя»

Он состоится в краснодарском Музыкальном театре «Премьера» 6, 7 и 8 октября.

Конкурсанты фестиваля будут представлены в четырех номинациях: эстрадный вокал, народный вокал, джазовый вокал, рок-вокал.

Предварительный отборочный тур проходил с 1 июля по 20 сентября. Полуфиналы пройдут 6 и 7 октября, а на 8 октября запланированы финал и гала-концерт.

В фестивальные дни полуфиналисты проекта смогут посетить мастер-классы известных музыкантов и деятелей культуры, сообщает пресс-служба министерства Краснодарского края.

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