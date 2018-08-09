В Краснодаре пройдет мультимедийная выставка «Открытый космос»

Выставка откроется 30 августа и продлится до 7 октября ТЦ «МЕГА Адыгея-Кубань».

Все зоны выставки мультимедийны и интерактивны: посетители запустят свой голос на другие планеты через огромную световую трубу и услышат его космическое звучание, пройдут по поверхности Юпитера, ощутив его гравитацию, прокатятся в кабине космического корабля, починят борт МКС в космических перчатках.

Краснодарцы смогут пройти квест смешанной реальности и спасти станцию на Марсе, управлять Пепелацем из фильма «Кин-дза-дза», познакомиться с роботом-другом космонавтов Ларисой Сергеевной и «порулить» марсоходом.

«Открытый Космос» ведет прямую трансляцию с камер МКС и на электронном глобусе в режиме реального времени отслеживает местоположение всех искусственных спутников Земли, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» организаторы выставки.

Один из главных экспонатов выставки — «Ловец спутников» — выполнен в виде огромного движущегося спутника «Глонасс».

Каждый час на выставке стартует бесплатная экскурсия.

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