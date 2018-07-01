В Краснодаре пройдет отборочный этап фестиваля детского творчества «Добрая волна»

Отборочный тур всероссийского культурно-благотворительного фестиваля пройдет 4-5 июля.

«Фестиваль «Добрая волна» ориентирован на укрепление дружеских связей между одаренными детьми, в том числе — детьми с ограниченными возможностями здоровья, детей из многодетных семей и находящихся в трудной жизненной ситуации, содействие их творческому развитию, а также развитие культурной благотворительности. Поэтому основной слоган фестиваля – «Исполняй мечты»», — отметили организаторы.

Представителями оргкомитета регионального отборочного тура «Доброй волны» в Краснодаре стали Союз многодетных семей «Кубанская семья» и председатель этой организации Светлана Недилько, Краснодарское региональное отделение Всероссийского общественного движения «Матери России», Межрегиональный союз общественных объединений многодетных семей.

Региональный отборочный тур фестиваля откроется 4 июля в 12:00 в концертном зале Gallich Hall. В нем примут участие дети с ограниченными возможностями здоровья из краевого центра и районов Краснодарского края, дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию, дети из многодетных семей. Уже подано более 50 заявок.

Каждый участник должен будет продемонстрировать свои таланты в одной или сразу в трех номинациях – музыка (вокал, жестовое пение, игра на инструменте), хореография и сценическое искусство.

Гала-концерт участников отборочного тура состоится 5 июля в 18:00, вход – свободный.

Кроме Краснодара, региональные отборочные туры уже прошли в Казани и Курске, запланированы еще в шести российских городах: Севастополе, Владивостоке, Новосибирске, Екатеринбурге, Санкт- Петербурге и Москве, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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