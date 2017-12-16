В Краснодаре пройдет отчетный сбор атамана Кубанского казачьего войска

Мероприятие, на котором Николай Долуда отчитается о работе за 2017 год, состоится в большом концертном зале 16 декабря.

Участие в сборе примут представители федеральных краевых органов власти, силовых структур, законодательной и исполнительной власти Краснодарского края, Русской Православной Церкви, главы муниципальных образований, ректоры вузов.

Войсковой атаман Николай Долуда отчитается о проделанной за год работе, подведет итоги деятельности войска в 2017 году и наметит планы на будущее.

О своей работе также отчитаются председатели войсковой контрольно-ревизионной комиссии, казачьего суда и Совета стариков, сообщает пресс-служба Кубанского казачьего войска.

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