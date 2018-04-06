В Краснодаре пройдет открытие ежегодной всероссийской акции «Вахта Памяти»

Проект начнется 6 апреля в 13:00 с торжественного митинга в краснодарском парке 30-летия Победы.

Там соберутся участники патриотических и поисковых клубов, добровольцы, ветераны и все неравнодушные. Все они занимаются установлением имен погибших в Великой Отечественной войне на Кубани. Также 7 апреля стартуют и три новых краевых патриотических проекта.

«Это проекты по облагораживанию и уборке, приведению в порядок мемориалов и обелисков ветеранов и погибших в годы Великой Отечественной войны — «Дорогой героев», в труднодоступных местах — «Дорога славы». Также дан старт дням единых действий по уборке и приведению в порядок мемориалов и обелисков в муниципальных образованиях», — сказал руководитель «Центра патриотического воспитания молодежи Кубани» Игорь Калинин.

Все патриотические акции приурочены к 75-летию освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков.

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