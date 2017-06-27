В Краснодаре пройдет открытие германо-российского форума

В рамках этого события в краевой столице 27 июня стартовал Молодежный форум. Студенты из России и Германии создавали новые проекты.

Участники из Краснодара предложили создать интернациональный лагерь, в котором подростки проходили бы познавательные квесты. Прозвучала идея организовать фестиваль с упором на дворовый спорт.

«Я хочу сделать проект о молодежной политике. О том, что мы можем изменить в этом направлении и укрепить нашу дружбу», — рассказала участница форума «Российско-германский молодежный обмен» Сара Зайфрид (Карлсруэ).

«В отношениях Карлсруэ и Краснодара мы видим, как из года в год, из месяца в месяц делегации приезжают друг другу в гости. Для того чтобы обменяться мнениями, научиться и развивать отношения по самым значимым направлениям в жизни наших городов, стран и регионов», — сказал заместитель губернатора Краснодарского края Сергей Алтухов.

Студенты продолжат презентовать свои проекты 28 июня. Вечером состоится официальное открытие конференции. Ожидается прибытие министров иностранных дел России и Германии, Сергея Лаврова и Зигмара Габриэля.

Церемония состоится в Краснодарской филармонии. Для гостей выступят кубанские артисты и трио из Карлсруэ. Участников 29 июня ждет обширная деловая программа в выставочном комплексе «Экспоград Юг». Обсуждать будут сотрудничество России и Германии в области экономики, образования, спорта, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», XIV Международная конференция городов-партнеров России и Германии «Установление контактов — инициация проектов — укрепление доверия: импульсы для развития германо-российских связей» пройдет в Краснодаре с 28 по 30 июня.

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