В Краснодаре пройдет открытый турнир по игре в кикер

Принять участие в летнем Кубке сможет любой желающий.

О турнире и игре в кикер в эфире программы «Утро Кубань 24» рассказали общественный деятель, руководитель движения «Кикер Краснодар» Георгий Бобовик и игрок в кикер Алексей Завальский.

«Кикер — это настольный футбол. В него играют вчетвером — командно, однако можно и один на один. Практически по всему миру люди занимаются кикером профессионально», — пояснил Завальский.

По словам Георгия Бобовика, в Краснодаре около 50 человек периодически посещают мероприятия по кикеру.

«Помимо того, что любители и профессионалы могу прийти поиграть, плюс открытых чемпионатов в том, что профессионалы, играя с любителями, параллельно их учат», — рассказал Алексей Завальский.

Турнир пройдет в Pitcher pub в 16:00.

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