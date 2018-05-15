В Краснодаре пройдет открытый турнир по киберспорту «КиберКуб»

Заявки на участие уже подали более 500 школьников, студентов вузов и ссузов Краснодарского края.

Планируется, что соревнования соберут вместе со зрителями более 1,5 тыс. человек.

Ребята будут участвовать в четырех играх: DOTA2, CS: GO, FIFA18 и World of Tanks. Турнир будет проводиться в два этапа. Отборочный состоится 17-20 мая. Финалисты выступят 24-25 мая в Кубанском государственном университете.

Призовой фонд «КиберКуба» — 80 тыс. рублей. Также победители получат памятные призы и подарки от организаторов и партнеров конкурса.

Стать участником турнира можно, зарегистрировавшись на его официальном сайте, сообщает пресс-служба министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края.

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