В Краснодаре пройдет персональная выставка музыканта Сергея Шнурова

Экспозиция «Ретроспектива брендреализма» откроется 5 апреля в краевом выставочном зале изобразительных искусств.

Центром экспозиции станет живопись и инсталляционные объекты, созданные на основе авторской концепции «брендреализма».

Брендреализм — направление в искусстве, предметом которого являются не реальные объекты, а структура реальности, в которой они находятся.

«Согласно постулатам брендреализма, человек XXI века окружен не чистыми явлениями, а лишь продуктами-брендами, сгенерированными искусственно. Он одевается в бренды, питается брендами, передвигается на брендах. Сам того не замечая, он выбирает их объектами своего поклонения», — говорится в описании к выставке.

По мнению автора работ, современное искусство тоже стало частью общей теории брендов: современный художник теперь подстраивает свое творчество под бренд-образ потенциального покупателя своих работ: человека модного, обеспеченного, неглупого, остроумного, обладающего статусом, следящего за новинками.

Выставка Шнурова будет работать до 15 мая, сообщает пресс-служба выставочного зала.

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