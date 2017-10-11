В Краснодаре пройдет первая персональная выставка художника Андрея Скрипки

Абстрактную живопись представят в культурном центре «Типография» с 13 по 21 октября.

Это первая персональная выставка Андрея Скрипки в Краснодаре, до этого они проходили только в Москве и Чикаго. В экспозицию вошли около 20 картин, из которых шесть — крупного формата. Все работы стилистически относятся к абстрактному экспрессионизму.

«На выставке будут работы разных лет. Увидеть можно и совсем свежие вещи, и картины пяти-семилетней давности. Выставка намеренно без названия. Не хотел никакой надуманности. А чего-то определенного, точного на уровне названия не родилось», — рассказал художник.

Выставка пройдет в рамках краснодарской Wonderful Design Week 2017, основная программа которой стартует 24 октября и продлится до 27-го.

Андрей Скрипка родился в 1965 году в Краснодаре, в 1984-м закончил Краснодарское художественное училище. Живет и работает в Москве, сообщается на сайте Homeguide.ru.

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