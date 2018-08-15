В Краснодаре пройдет первый на Кубани официальный турнир по киберспорту

Отборочные этапы начнутся 18 августа и будут проходить каждые выходные до 15 сентября.

Соревнования на Кубок главы города пройдут по дисциплинам Dota 2 и CS:GO. Это первый официальный турнир по киберспорту в Краснодарском крае. Финалы состоятся 15 и 16 сентября во Дворце спорта «Олимп».

«Киберспорт стремительно набирает популярность в нашем городе, все больше молодых людей проявляют к нему интерес, принимают участие в соревнованиях. Со своей стороны считаю правильным поддерживать это направление, как и многие другие дисциплины. Тем более что киберспорт — официально признанный вид спорта», — сказал мэр Евгений Первышов.

Организаторы чемпионата — Федерация компьютерного спорта Краснодарского края и краснодарское краевое отделение Федерации компьютерного спорта РФ.

«Цель нашего турнира — вывести киберспорт в городе и крае на более высокий уровень. Вполне возможно, что этот вид спорта включат в программу Олимпиады 2024 года. Уверен, что на Кубани есть талантливые киберспортсмены, которые могли бы участвовать в ней», — отметил председатель Федерации компьютерного спорта Краснодарского края Дмитрий Водолацкий.

Регистрация команд уже открыта. Подать заявку можно здесь.

Россия стала первой страной в мире, которая признала киберспорт официальным видом спорта. Это произошло 25 июля 2001 года, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Краснодарское отделение федерации киберспорта получило официальный статус.

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