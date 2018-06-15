В Краснодаре пройдет последний в сезоне концерт «Премьер-оркестра»

Он состоится 16 июня в Муниципальном концертном зале.

Концерт «Классика в летнюю ночь» начнется в 19:00. В программе прозвучит музыка Антонио Вивальди, Феликса Мендельсона, Пабло де Сарасате, Антонио Баццини. Оркестром будет дирижировать лауреат международных конкурсов Даниил Червяков, солисты — Маргарита Киракосова, Владимир Быков и Ольга Уразова.

В следующем сезоне ктворческий коллектив приготовил абонемент «Все начинается с детства». Также «Премьер-оркестр» совместно с солистами из Кубанского симфонического проведет турне по музыкальным столицам мира, сообщается на сайте ТО «Премьера».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 14 июня в Летнем театре у Дворца искусств открылся цикл концертов «Карасунские музыкальные вечера», участие в котором примет камерный «Премьер-оркестр».

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