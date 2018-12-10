В Краснодаре пройдет праздник в честь открытия Года театра в России

Мероприятие состоится 13 декабря в Краснодарском академическом театре драмы имени М. Горького.

В празднике примут участие все театральные коллективы Краснодарского края со своими лучшими номерами.

В фойе театра организуют выставку, посвященную истории театрального искусства на Кубани. В ней примут участие как театры, так и крупнейшие музеи Краснодара, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-слежбе театра драмы.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», президент России Владимир Путин в апреле подписал указ «О проведении в Российской Федерации Года театра» в 2019 году.

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