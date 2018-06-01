В Краснодаре пройдет премьера проекта «Легендарные хореографы ХХ века»

На сцене творческого объединения «Премьера» имени Л. Г. Гатова 11 и 12 июня представят новый проект Юрия Григоровича.

Народный артист СССР, художественный руководитель краснодарского театра балета Юрия Григоровича собрал фрагменты лучших постановок золотого балетного наследия, в том числе и тех, которые не идут ни на одной сцене России.

«Легендарные хореографы ХХ века» — это собрание фрагментов спектаклей сразу нескольких балетмейстеров ушедшего столетия: Нины Анисимовой, Вахтанга Чабукиани, Василия Вайнонена, Леонида Лавровского. Работая в разных уголках страны, балетмейстеры создали новую хореографию, в которой именно танец стал главным инструментом выразительности.

В программу вечера вошли знаковые для своего времени отрывки из балетов «Гаянэ» Арама Хачатуряна, «Пламя Парижа» Бориса Асафьева, «Лауренсия» Александра Крейна, «Паганини» Сергея Рахманинова и балетная сцена из оперы «Вальпургиева ночь» Шарля Франсуа Гуно, сообщает пресс-служба министерства культуры Краснодарского края.

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