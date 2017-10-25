В Краснодаре пройдет премьера спектакля «Наш маленький Париж»

25 октября в 15:49

Показы пройдут в Музыкальном театре 9 и 10 декабря.

Премьера музыкально-драматического спектакля «Наш маленький Париж» по роману Виктора Лихоносова приурочена к 80-летию Краснодарского края.

«Исторические зарисовки, ожившие события от эпохальных до очень частных, может быть именно вашей семейной истории, персонажи ушедшей эпохи заговорят со зрителями прямо со сцены», — сообщили в пресс-службе ТО «Премьера».

В спектакле будут задействованы артисты Музыкального театра, ансамбля казачьей песни «Криница», Кубанского духового оркестра и Театра балета Юрия Григоровича.

В преддверии премьеры в фойе Музыкального театра 29 октября в 13:00 для владельцев абонементов пройдет встреча с режиссером-постановщиком и автором либретто предстоящего спектакля Николаем Паниным. Количество мест ограничено.

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