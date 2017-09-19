В Краснодаре пройдет спецпоказ мюзикла «Удивительная история Русалочки»

Постановку можно увидеть 4 ноября во Дворце искусств ТО «Премьера».

В основе сюжета — сказка «Русалочка». Спектакль сочетает в себе вокал и хореографию.

«Мюзикл показали один раз. Однако стало поступать много просьб, чтобы мы показали спектакль снова. Это будет второй, заключительный, показ», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» организатор проекта Владимир Покуль.

Он пояснил, что на мюзикл пригласят детей из малообеспеченных семей и детдомов, а также детей-инвалидов.

«Ожидается, что спектакль посетят около 1 тыс. зрителей. Среди них — 500 по благотворительным приглашениям», — уточнил Покуль.

Начало мюзикла в 17:00.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», премьера спектакля «Удивительная история Русалочки» состоялась в краснодарском Дворце искусств ТО «Премьера» 1 июня. В мюзикле задействовали около 50 человек. Это как профессиональные артисты, так и любители. В постановке участвовал хор, состоящий из незрячих и слабовидящих исполнителей, а также глухие и слабослышашие артисты.

Фоторепортаж с премьеры мюзикла «Удивительная история Русалочки» смотрите здесь.

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