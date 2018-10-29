В Краснодаре пройдет спектакль-читка «Театра равных» «Дела семейные»

Спектакль представят 4 ноября в 19:00 на сцене Центрального концертного зала Кубанского казачьего хора.

«Театр равных» выступает в Краснодаре в рамках «Ночи искусств». Это культурный проект, актерами которого наравне с обычными молодыми людьми являются юноши и девушки с ограниченными возможностями здоровья. Театр работает при поддержке правительства Воронежской области, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» организаторы.

На сцене ЦКЗ покажут историю о семье, любви и жизни людей, сложенную из пяти рассказов Анатолия Аверченко.

Спектакль, представленный в этом году в рамках проекта «Театр+Общество», — постановка с элементами читки. «Дела семейные» — сюжеты из жизни семейных пар, которые поучают через иронию, что нужно проще смотреть на вещи, а главное — это любовь и понимание.

Режиссером-постановщиком спектакля стал Николай Кодинов. До спектакля Кодинов проведет серию мастер-классов по актерскому искусству со всеми желающими, а директор «Театра равных» Валерия Маламура подробно обсудит создание аналогичных проектов.

Вход на спектакль «Дела семейные» свободный.

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