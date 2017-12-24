В Краснодаре пройдет спортивный праздник «Будущие волонтеры России»

Новогодняя спортивная программа пройдет 24 декабря в бойцовском клубе «Легион».

«На мероприятии соберутся воспитанники бойцовского клуба «Легион», участники региональных, всероссийских и международных соревнований в различных видах единоборств — дети от пяти до 13 лет», — сообщил интернет-порталу «Кубань 24» председатель регионального штаба «Кубанский Союз Молодежи» Александр Пилипенко.

Для них проведут спортивный праздник и танцевальный клуб. Всем участникам вручат подарки.

Почетными гостями станут мастер спорта России по самбо К. Ш. Чечелян и мастер спорта СССР по вольной борьбе В. В. Зайцев.

Начнется мероприятие в 15:30 в БК «Легион» на улице Стасова, 174/1, 4 этаж.

Организатор соревнований — ККМОО «Кубанский Союз Молодежи».

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