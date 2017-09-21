В Краснодаре пройдет спортивный праздник «Все на Матч!»

Акцию для краснодарцев и гостей краевого центра 24 сентября проведет спортивный телеканал «Матч ТВ».

Мероприятие станет частью программы, приуроченной к празднованию Дня Краснодара.

«»Все на Матч!» — это праздник активного и здорового образа жизни. На площадке мероприятия предусмотрены зоны для занятий фитнесом, экстримом, уличным воркаутом и даже киберспортом», — рассказали в краевом министерстве физической культуры и спорта.

Площадка телеканала расположится в центре города на улице Буденного — от Рашпилевской до Красной.

В течение всего дня на сцене и на фитнес-арене будут проходить разминки, открытые тренировки и соревнования. Потренироваться вместе с краснодарцами приедут ведущие телеканала Дарья Левченко, Юлия Маслаченко, Павел Занозин и Андрей Романов. Самые активные участники получат от них полезные призы и подарки, а также смогут сфотографироваться с ведущими и получить автограф.

В киберзоне все желающие смогут попробовать свои силы в футбольном симуляторе FIFA-17 и принять участие в городском турнире.

На воркаут-площадке спортсмены проведут мастер-классы и расскажут, как правильно и качественно выполнять упражнения на турниках и брусьях, продемонстрируют основные элементы набирающего популярность уличного вида спорта. В экстремальной секции выступят представители Legend Stunt Team. Краснодарцы увидят показательные выступления на авто- и мототехнике, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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