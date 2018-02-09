В Краснодаре пройдет театральная лаборатория по произведениям Горького

Режиссерскую лабораторию «100% ГОРЬКИЙ» проведут в Краснодарском академическом театре драмы с 24 по 31 марта к 150-летию со дня рождения писателя.

В мероприятии примут участие краснодарский режиссер Даниил Безносов, Георгий Цнобиладзе из Санкт-Петербурга и Геннадий Шапошников из Москвы, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Краснодарского академического театра драмы имени Максима Горького.

Участники охватят различные грани творчества Максима Горького: от романов и пьес до философских притч и рассказов. В течение недели режиссеры вместе с актерами театра драмы будут создавать эскизы постановок, а 31 марта покажут зрителям.

В рамках лаборатории проведут круглый стол «Произведения Максима Горького на сцене современного театра: постижение актуальности». В нем примут участие театральные критики, режиссеры, актеры драмтеатра, представители театральной общественности.

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